Gary Oldman (Jackson Lamb) e Kristin Scott Thomas (Diana Taverner, a chefona Lady Di) Imagem: Divulgação / Apple TV+

"E eu realmente gosto disso porque as instituições estão meio corrompidas por dentro hoje em dia. Isso é bastante sintomático.E ele viu muitas coisas terríveis na vida dele, sabe, que aconteceram com ele, não apenas pessoalmente. A corrupção dentro do sistema. Isso é o que ele realmente despreza", responde Oldman.

Eu não sei se a Slough House existe ou poderia existir. Existir alguém que é do MI5, nas que não está realmente do MI5. Mas com certeza é uma invenção crível de Mick Herron. Acho que ele nos dá esse tipo de profundidade estranha. Essa ramificação do ramo principal. E há uma espécie de grupo justo disfuncional contra esse edifício corrupto (The Park), esta organização. E isso é inteligente porque isso tudo é bom para o drama e para o humor. Gary Oldman

Gary Oldman é o sarcástico agente Jackson Lamb em 'Slow Horses', em cartaz na Apple TV+ Imagem: Divulgação / Apple TV+

De fato, é este grupo justo desfuncional, tão patético quanto genial que cativa nossa atenção e nosso coração. Em um mundo que vangloria os vencedores o tempo todo, principalmente em tempos de redes sociais e jogos de aparência sem fim, é impossível não amar e não torcer pelos cavalos lentos da corrida.

"Sim. Eles são idiotas. Mas ele e a equipe têm realmente um talento maravilhoso. Para os 'Slow Horses' desta vez e para Jackson Lamb desta vez, é porque é um dos nossos que corre perigo. Então, é mais perigoso, mais pessoal. Nós gostamos de estar na companhia desses perdedores", diz Oldman.