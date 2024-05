Documentário do Davi passou pano para Wanessa?

A decisão editorial do documentário é alinhada com a abordagem em toda a programação da Globo, que preferiu tocar a bola pro lado em vez de contextualizar de maneira mais detalhada as tramas daquelas semanas iniciais.

Conforme escrevi ontem, o documentário também decepciona ao não trazer fatos novos. É um pot-pourri de momentos do Davi no programa, uma reprise do que ele contava a respeito da própria trajetória e alguns depoimentos de familiares, fãs e artistas.

Ficou devendo fofoca e também o desdobramento da ruidosa separação de Davi com Mani! Até gravaram um encontro dos dois, mas preferiram não exibir nada para respeitar a privacidade do ex-casal.

