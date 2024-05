Bruno Mars quer voltar na hora errada após show de falsidade com Brasil

Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, surpreendeu fãs do Bruno Mars ao anunciar ontem (8) que não existe autorização para os dois shows do cantor previstos para outubro. Segundo ele, o evento exige uma mobilização muito grande de servidores, como policiais, em um momento pré-eleição municipal.

No Central Splash de hoje (9), Chico Barney disse que a decisão do prefeito é correta. "É um ponto. Por mais que seja um evento privado, ele demanda […] uma operação do município, dos servidores, que têm que ter uma organização muito melhor", afirmou.

O comentarista ainda brincou com o fato do cantor ter feito vídeos semelhantes na divulgação de seus shows no Brasil e no Japão. "Ele é um falso, um fingido. Faz todo mundo se sentir especial, mas é tudo protocolo", disse. "A gente fica na ilusão".