Daniel Caesar leva público às lágrimas com show épico no final do C6 Fest

Em especial, a legenda traduzida de algumas canções, imagens da infância do artista e a exibição perfeita de fãs emocionados e casais apaixonados dançando durante a música que rendeu o gramofone dourado ao músico canadense de 29 anos, "Best Part".

Ao final do show o músico surpreende mais uma vez. A mesma câmera do começo segue Daniel até o camarim, onde ele encontra um casal com um bebê. O casal conta pra ele que aquele era o primeiro show do bebê, e que se conheceu ouvindo a música do cantor.

Daniel Caesar se apresenta no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ele abraça os dois, pega o bebê no colo, e na sequência pega um violão. É de lá mesmo, no sofá do camarim, que ele apresenta a última canção do show, sendo acompanhado pelo telão por uma multidão extasiada, antes que o músico diga "tamo junto, obrigado" em português e cubra a lente da câmera com a mão encerrando uma verdadeira aula de como engajar e emocionar o próprio público com simplicidade e sensibilidade.

Um show que provavelmente nunca mais sairá da memória de quem teve o privilégio de estar presente.