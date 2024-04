Melhor novidade do SBT desde 'Chaves', Cariúcha deveria substituir Eliana

Após uma passagem controversa pelo reality show A Fazenda da Record, Cariúcha conseguiu se reencontrar com o sucesso na tela do SBT. Uma aposta ousada, mas acertadíssima do Fofocalizando, a apresentadora deu um novo gás ao programa.

Suas interações com Léo Dias, Cartolano e Gaby Cabrini dão um tempero especial ao noticiário das celebridades —que é, por sua vez, uma das mais divertidas atrações ao vivo da TV aberta já há algum tempo.

Só nessa segunda-feira ela performou em duas situações que já estão entre os melhores momentos do entretenimento nacional em 2024: à tarde, no Fofocalizando, repetiu com o personal trainer de Gracyanne Barbosa uma pose que havia viralizado na semana passada após a ruidosa separação da musa fitness. À noite, participando o Programa do Ratinho, homenageou Madonna na mais eloquente versão de Like a Virgin que já tive a oportunidade de prestigiar.