Davi lutou pelo prêmio em vez da fama e trouxe BBB raiz de volta

No entanto, as edições seguintes à 20ª não tiveram o mesmo efeito. "Tivemos uma ressaca muito grande desse processo, com as pessoas saindo mais de casa, se interessando menos pelo programa. Existir no BBB não era mais o suficiente. A gente viu muita gente saindo frustrada, com pouco seguidor e relevância", avaliou.

A 'ressaca' do BBB 22 e 23 foi muito importante para o sucesso do BBB 24, porque as pessoas não entraram esperando milhões de seguidores Chico Barney

Segundo o colunista, a Globo também acertou ao incluir menos famosos no elenco. "Quando o BBB desequilibra a questão dos Camarotes, com 20 anônimos, ele traz de volta o desejo de vencer o prêmio. Porque é um elenco que já está desesperançoso; sabe que não vai bombar […] e investe no jogo lá dentro. Entram para ganhar", defendeu.

Para Chico, os três finalistas da edição — Matteus, Davi e Isabelle — tem em comum esse desejo de mudar de vida com o prêmio. "A gente vê que a emoção deles, dos três finalistas, tem a ver com o prêmio em si; a grana. Isso é um resgate do BBB que, para muita gente, parecia impossível. Não sei qual será o impacto para o BBB 25", disse.

O saldo da edição é positivo, diz o colunista, e muito se deve à postura de Davi. "Fica uma mensagem linda e importante, impactante para quem vai participar da Grande Conquista, da Fazenda e do BBB 25. É isso que a gente quer assistir e torcer: por quem está lá, não para selfies, mas para ganhar".