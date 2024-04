Final sem Camarotes fez bem ao BBB 24, opina Yas Fiorelo

Yas entende que os membros do grupo Pipoca tendem a valorizar mais a chance de estar em um programa como o BBB. "Já falamos aqui sobre a necessidade de colocar no Big Brother pessoas que de fato precisam do prêmio. Todo mundo precisa de dinheiro, mas, para algumas pessoas, é uma realidade completamente inatingível se não for por oportunidades como o Big Brother."

Leão Lobo concorda com a colega e opina, inclusive, que Boninho deveria repensar a escalação de famosos para o elenco do reality. "Até o público participa mais, torce mais, porque sabe que quem está lá realmente precisa [do prêmio em dinheiro]. Acho que nem deveria ter Camarote [no BBB], porque cria uma diferença de classes sociais [dentro do confinamento]. Não gosto disso."

BBB 24 provou que Tadeu Schmidt é o apresentador definitivo do reality

O BBB 24 chega ao fim nesta terça-feira (16) na Globo, com a provável vitória de Davi Brito, 21. Trata-se da terceira temporada de Tadeu Schmidt, 49, como apresentador. Ele chegou ao comando do reality em 2022, substituindo Tiago Leifert, 43.

Leão Lobo opina que este foi o melhor ano de Tadeu à frente do Big Brother. "Ele mostrou que é realmente o apresentador definitivo do BBB. Aquela história de ele jogar a perna junto com a Alane, de cair com a Bia... Toda essa disponibilidade para o entretenimento passa humanidade, passa proximidade com as pessoas."