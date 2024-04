Qual o ranking de rejeição dos eliminados do BBB 24?

Davi, Isabelle e Matteus foram os finalistas do BBB 24 (Globo). Até a reta final, 22 participantes deixaram a competição em Paredões que foram bastante disputados. Veja abaixo o ranking de rejeição dos eliminados da edição.

Ranking de rejeição do BBB 24

A lista abaixo contempla os eliminados a partir do 7º Paredão — quando foi iniciada a votação para eliminar um participante da casa. Do 1º ao 6º Paredão, os votos eram para ficar no jogo.