Tadeu apaga fogos e vira 'paizão' do BBB 24

Chico lembrou do anúncio da renovação de contrato do apresentador até 2027, e como ele se mostrou mais confortável após esse episódio. "Virou alguma chavinha. Ele começou a brincar mais", disse. "E uma das caraterísticas dele é justamente essa figura paterna. O Bial era o filósofo, o Tiago Leifert era o carrasco, e o Tadeu é o paizão — presente, interessado, que dá dicas construtivas. É acima do jogo a preocupação dele com essas pessoas".

Lucas Pasin concorda sobre Tadeu encontrar seu "estilo", mas diz que ele ainda tem "falhas" e não consegue colocar "fogo do parquinho". "Ele é aquele paizão que não sabe dar bronca, e talvez precise aprender. Quando precisa ser acolhedor e fofo, que homenageia seus filhos e vê o lado bom das coisas, ele brilha", avaliou. "Ele não gosta da casa bagunçada; se perde, porque é contra os princípios dele".

Chico Barney concluiu que o apresentador é o primeiro a querer "apagar os incêndios" em brigas e tem um olhar mais generoso sobre os brothers.

Favoritismo de Matteus?

No discurso de eliminação de ontem (14), Tadeu começou elogiando Matteus como o "bom rapaz" que é e deixou claro, mais uma vez, que torce por ele, acredita Chico Barney. "O Matteus é claramente o favorito do Tadeu", disse, acrescentando que os dois têm "muito a ver".

"Matteus é o representante de Tadeu no BBB", concordou Lucas Pasin. "O próprio Tadeu cravou ali [no discurso] o Matteus em segundo lugar. Talvez, por isso, tenha preocupado o Davi, porque ao falar do Matteus, ele desenhou o campeão perfeito — o bonzinho, que todo mundo quer por perto".