Globo não soube confrontar Fernanda por falas problemáticas no BBB 24

O colunista Chico Barney considerou, no Central Splash, que a Globo falhou na missão de confrontar Fernanda sobre suas falas problemáticas dentro do confinamento. "Tem um erro muito grande nos produtos da Globo em torno do BBB: eles parecem feitos por pessoas que não acompanham o reality. Isso acaba criando uma série de distorções na abordagem e até na leitura do que aconteceu."

Para ele, cabia aos apresentadores que sabatinaram Fernanda enfatizar a repercussão negativa das atitudes que lhe estavam sendo mostradas. "Tanto o Bate-Papo BBB como o Mais Você falharam em tratar com objetividade essa questão. Quando eles exibem um pot-pourri de falas escrotas da Fernanda e ficam só esperando ela reagir, talvez ela nem tenha ideia do quanto essas falas foram erradas. Se ninguém disser qual foi a repercussão daquilo, fica o dito pelo não dito."

Na visão de Chico, faltou a Ana Maria, Thaís Fersoza e Ed Gama a concisão que Patrícia Poeta, 47, teve ao entrevista a mãe da eliminada em seu Encontro (Globo). "Ela, sempre tão criticada, entrevistou a mãe da Fernanda com objetividade e clareza. Dona Dalva teve a oportunidade de se posicionar de um jeito que a filha não teve - nem no Bate-Papo BBB, nem no Mais Você."

Dieguinho: Discurso derrotista e preguiça de jogar vão tirar Pitel do BBB

Alane, Beatriz e Pitel formam o 16º paredão do Big Brother Brasil 24 (Globo). Em conversa com MC Bin Laden e Giovanna, a crush de Lucas Henrique admitiu ter certeza de que não sobreviverá à eliminatória em curso.