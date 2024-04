Sheherazade cai em armadilha com textos genéricos na Record

Rachel Sheherazade, ex-âncora do SBT Brasil, deu início a uma nova fase em sua carreira como apresentadora de A Grande Conquista (Record).

Para Chico Barney, a jornalista pode estar sendo prejudicada pela emissora. "Rachel Sheherazade estreou na função de apresentadora de entretenimento e eu acho que ela caiu numa armadilha, que é o texto genérico dos apresentadores da Record - principalmente os de reality show", opinou ele no Central Splash de hoje (26).

O colunista afirmou que o texto oferecido a Raquel parece o mesmo que outros apresentadores da Record leem há anos. "Acho que é um texto que remonta desde a estreia de A Fazenda e que não evoluiu. Ele chegou a ter uma 'quebra' depois do Marcos Mion, que conseguia transformar aquele texto genérico numa coisa com personalidade, e aí meio que assumiram o texto do Mion como novo padrão. E temos a Adriane Galisteu, de alguma maneira, reagindo a esse padrão até hoje".