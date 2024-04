Molejo melhor que Beatles: Irreverência é o legado de Anderson Leonardo

Com o Molejo, Anderson Leonardo se tornou um ícone da cultura popular durante os anos 1990. Figurinha fácil em rádios, programas de TV, shows Brasil adentro e, claro, nas paradas de sucesso.

Mas na virada do século, quando aquele movimento do pagode já não tinha a mesma capilaridade de outrora e os programas de auditório iam dando espaço para reality shows e talent shows, a banda ressurgia de outra maneira: como um meme seminal da internet.

"Molejo é melhor que os Beatles" era uma popular comunidade do Orkut que funcionava como provocação aos roqueiros mais puristas e também uma celebração do gênero e do conjunto que tanto curtia uma galhofa. Fãs levaram uma faixa com a afirmação em um show que entrou para a história.