Record faz escolha promissora com elenco nada global em A Grande Conquista

O colunista analisou os "conquisteiros" do reality show. "Ontem eu fui lá no [programa do Lucas] Selfie e a gente passou por todos os 100 participantes, e é um negócio desesperador. Porque chega uma hora que os perfis se repetem. É sempre um cara de mamilo de fora que já ganhou algum tipo de concurso. Mas tem uns personagens que são fascinantes. Tem uma mulher que é mãe do cara que foi traído na edição passada. Quem é que tem uma ideia dessa? É maravilhoso".

Chico elogiou João Hadad, que já causou treta na estreia, e deu seu palpite sobre quem deve vencer a disputa. "O Hadad vem muito forte para essa temporada. Acho que ele sempre teve uma postura de 'bom moço errante', que tende a agradar o público. É um cara que pegou essa ideia do comprometimento, mas a minha aposta para ganhar é a Cátia Paganote. Ela, ontem, em dois minutos de tela, já brilhou, trocou maior ideia com a Rachel Sheherazade".