Grande promessa, Beatriz perdeu o 'molho' das vendas após o BBB 24?

Beatriz, ex-participante do BBB 24 (Globo), gravou uma matéria no bairro do Brás para o Fantástico.

No Central Splash de hoje (29), Chico Barney apontou que a ex-BBB, que ficou famosa pelas propagandas no programa, decepcionou. "Ontem passou a matéria de Beatriz no Brás e eu fiquei impressionado com como parece que ela piorou no discurso de venda dela".

"Ela foi vender a roupa da repórter Ana Carolina Raimundi e eu fiquei impressionado como ela não falou nada com nada. Foi muito ruim! 'É o Brasil do Brasil, olha essa roupa! É o Brasil'. Ela não fechou um raciocínio! No BBB, pelo menos, ela fechava", completou Chico.