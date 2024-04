Com Davi, Globo corrige erro que cometeu com Arthur Aguiar e Amanda

Desde que foi anunciado campeão do BBB 24 (Globo), Davi tem sido convidado para diversas atrações da emissora.

No Central Splash de hoje (25), Chico Barney analisou as oportunidades que o baiano vem recebendo. "A gente falou sobre o quanto era importante a Globo não ficar só de olho no comercial, mas também cuidar do resto do contexto de quem sai do BBB. Eu acho que tem uma questão interessante sobre o Davi, que é o espaço que ele está tendo".

O colunista fez uma comparação com a experiência de Arthur Aguiar após vencer o BBB 22. "Eu acho que a Globo precisa, de alguma maneira, aprender com o erro que ela cometeu com o Arthur. Gostasse ou não do Arthur, a impressão que ficou aqui fora é que a Globo soltou a mão do Arthur. Ele foi lá, ganhou, cantou 'Fora da Casinha' no Encontro Com Fátima Bernardes e depois voltou pra Globo no Mesacast este ano como participante".