Globo ficou pra trás: X-Men '97 é uma novela melhor que Renascer

É a melhor adaptação já produzida de qualquer personagem de quadrinhos no audiovisual. Um trabalho sem precedentes, que apresenta à audiência o melodrama barato que sempre caracterizou as melhores histórias dos personagens. É uma pena que seja apenas meia hora semanal —eu consumiria horas e mais horas do que eles estão oferecendo.

Os heróis passam longe dos clichês mais reconhecíveis entre desenhos e filmes de outras épocas. Esses X-Men estão cansados, machucados, magoados. E cometem erros, infidelidades e traições. Não é de hoje que os mutantes fazem sucesso por serem demasiadamente humanos.

Vilões que viram mocinhos, heróis que abandonam a família, mortos que voltam à vida, poderes que voltam sem explicação, cabelos que crescem como mágica, clones talaricos. Ficção científica com um pouquinho assim de carimbó, como diria Hermes e Renato.

É uma novela tão boa que tem até uma brasileira milionária cheia de problemas com álcool, praticamente a Heleninha Roitmann do acetato. E a grande trama dela é querer manter o filho dentro do armário enquanto mutante, servindo como metáfora para as tantas questões que os quadrinhos representam há décadas.

José Inocêncio vai precisar de um cramunhão maior se quiser vencer a turma do Professor Xavier nessa disputa! X-Men '97 fez a Disney superar a Globo no gênero e é o grande folhetim da atualidade.

