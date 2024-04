Crise entre Davi e Mani é sinal vermelho para a Globo

Em sua participação ontem na gravação do Altas Horas (Globo), Davi confirmou o término com Mani e se queixou da experiência que tem tido desde que venceu o BBB 24.

"O Davi falou que não está vivendo um bom momento e que está sendo bombarbeado por informações", apontou Chico Barney, no Central Splash de hoje (24). Na gravação, o baiano afirmou que sua "ex-namorada" terminou o relacionamento e não soube respeitar o momento que ele estava vivendo

O colunista apontou possíveis falhas no processo de desconfinamento do campeão do BBB 24. "Fica a impressão de que faltou uma 'cabine de descompressão' para o Davi, no sentido de que ele passou 100 dias trabalhando intensamente, totalmente focado, teve uma transição para a vida real aparentemente traumática, com muita gente demandando muita coisa dele".