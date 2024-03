Paredão é prova de fogo para Davi no BBB 24

O colunista Chico Barney opinou, no Central Splash, que a polêmica em torno da desclassificação de Wanessa Camargo, 41, pode prejudicar Davi na eliminatória. "Este é um paredão crítico para o Davi, porque acontece bem na semana em que ele está mais polarizado. Sinto que ele foi para o paredão no pior momento possível de sua trajetória, imediatamente após a Wanessa ser expulsa. Eu, particularmente, achei justa a decisão de expulsá-la, porém muitas pessoas não acham."

Na visão de Chico, a pecha de 'injustiçada' que alguns atribuíram à cantora após sua expulsão tende a inclinar a balança contra Davi na votação popular. "Muitos acreditam que ele não deveria ter sido expulsa e que Davi, de alguma maneira, jogou baixo quando falou que foi agredido. Com as redes sociais divididas - e temos visto um movimento crescente nessa divisão -, vejo que este paredão não será um mar tranquilo para Davi navegar."

Para o colunista, existe até mesmo o risco de o baiano não sobreviver a esta berlinda. "Se esse paredão com o Davi tivesse acontecido na semana que vem ou na seguinte, tenho certeza que este tema da expulsão da Wanessa não seria tão forte como está sendo neste momento. Será uma grande prova de fogo. Se o Davi passar por este paredão, vai tranquilo [até o fim do jogo] - mas não sei se passará."

Dieguinho: Jogo de Yasmin é inútil para o BBB 24, mas útil para Davi

Após ter rotulado Yasmin Brunet, 35, de 'inútil' no último Sincerão, Davi Brito, 21, afirmou no BBB 24 (Globo) que mantém essa opinião sobre a modelo. Ele reclamou que a loira "só sabe ficar se maquiando", não ajuda nos afazeres domésticos e parece estar no reality "para tirar férias".