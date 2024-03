Wanessa é o único filtro dela mesma e manipula realidade do BBB

Wanessa se desculpou com Fernanda ontem (1) no BBB 24 (Globo) por não a ter ouvido na briga de semanas atrás com Alane. As desculpas vieram após a cantora e Yasmin também discutirem com Alane sobre "punições intencionais" no reality show.

No Central Splash desta sexta (1), Lucas Pasin e Chico Barney questionaram a demora para as "desculpas" e o momento escolhido pela cantora.