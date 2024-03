Sem Rodriguinho e com 'herdeiras', ruína de Fernanda e Pitel é certa

A ruína definitiva de Pitel e Fernanda vem agora, com a saída de Rodriguinho e a consequente aproximação delas com a 'gangue das herdeiras', que são Wanessa e Yasmin, com o auxilio impertinente de Lucas Chico Barney

"Elas vão se ferrar. Se tiver que apostar, acho que Fernanda sai no próximo [Paredão] e Pitel sai depois. É capaz de saírem antes de Wanessa e Yasmin, porque estão embarcando no bonde errado", avaliou.

Pasin disse que a estratégia de Fernanda de se aproximar das "herdeiras" para ter menos votos nela é boa, mas pode fazer cair a popularidade da confeiteira entre o público. "Não precisa ser amiga, andar junto. Elas só têm a perder. Wanessa e Yasmin afundam muito quem está próximo delas", disse.

Chico ainda afirmou que, caso Fernanda de Pitel consigam conduzir o jogo de Wanessa e Yasmin, ainda têm chance de se salvarem. Caso contrário, podem acatar uma visão de jogo "errada" e serem eliminadas.