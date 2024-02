Enquete BBB 24: Parcial aponta eliminação após treta entre torcidas aliadas

Chegou a hora de testar Rodriguinho no paredão do "BBB 24"! Nesta semana, ele disputa a preferência do público ao lado de Fernanda e Lucas. De acordo com a enquete do UOL, atualizada às 11h35, o cantor terá o desejo realizado de sair da casa.

O que diz a enquete

O brother concentra a maior porcentagem de votos, 60,42%. Resultado direto de sua participação polêmica no reality, com falas controversas e desinteresse no jogo.