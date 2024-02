Davi entra em limbo e corre risco de virar planta no BBB 24

Após protagonizar os principais embates do BBB 24 (Globo) por semanas consecutivas, Davi perdeu espaço no jogo. Sem enredo forte, o baiano corre riscos no reality show, opina Chico Barney.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (22), o comentarista disse que os brothers só costumam perceber que estavam "perseguindo" outros participantes (tornando-os favoritos do público) depois de deixarem a casa.