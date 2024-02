Péssimo jogador, Rodriguinho insiste em Davi como alvo

Chico Barney avaliou o cantor no Central Splash hoje (21) como "um dos principais articuladores" da edição, mas que toma "atitudes arriscadas" ao voltar a focar em Davi.

"Rodriguinho é burro demais", disse. "É impressionante, ele é obcecado. Tudo porque Davi falou no segundo dia de programa que Rodriguinho era um jogador fraco".

Lucas Pasin avaliou que o cantor está se sentindo "muito poderoso" com a volta da Fernanda. "O Rodriguinho poderoso é extremamente equivocado. […] Vamos vê-lo nos próximos dias errando muito, porque ele está com a certeza de que o publico esta do lado dele — e a gente se diverte aqui".

