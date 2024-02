Fernanda corre grande risco de piorar sua rejeição após Sincerão

Emparedada com o casal Matteus e Deniziane, Fernanda corre o risco de sair do BBB 24 (Globo) amanhã (20).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (19), Chico Barney avaliou que a sister ainda pode aumentar sua rejeição após a dinâmica do Sincerão programa para esta noite, em que ela debaterá com outros brothers.