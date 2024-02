Carente e sem barba, Matteus está prestes a levar fora de Deniziane

Matteus surpreendeu Deniziane ao cortar o bigode e a barba na tarde de ontem (14) no BBB 24 (Globo). A sister, que vive um romance com ele na casa, não aprovou o novo visual e evitou comentar sobre ele.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Isso acabou com o psicológico dele, o destruiu", afirmou Chico Barney no Central Splash de hoje (15). "Ela ainda disse que está com medo do relacionamento atrapalhar o jogo".