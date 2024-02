Marcus não fará nenhuma falta, mas saída vai sacudir o BBB 24

A eliminação de Marcus foi muito importante. Deu uma chacoalhada na casa, porque as pessoas não esperavam. Lá dentro, eles torciam para que isso não acontecesse. Algumas eliminações são importantes por si só, mais do que as participações. Chico Barney

Dieguinho, segundo comentarista do Central Splash, afirmou que a eliminação foi "uma reposta" sobre a posição de Davi tanto para quem está no reality, quando para os espectadores de fora da casa. "A ficha caiu", disse.

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Marcus no oitavo Paredão? Acusar Vinicius de homofobia Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay Alianças feitas na casa Reprodução/Globoplay Azar de atender ao Big Fone Reprodução/Globoplay Treta ao vivo com Raquele Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

