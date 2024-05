Motivos para a Record desistir de A Grande Conquista

O nome

Não me conformo com os nomes criados para a atual safra de formatos originais da televisão brasileira. Estrela da Casa, que estreia em agosto na Globo, é um nome péssimo para um formato aparentemente encantador (um BBB só com músicos).

E A Grande Conquista não fica atrás. Sílabas demais, difícil de digitar no celular e complicado de repetir a hashtag no Twitter. Parte do sucesso do Big Brother Brasil reside na inteligência de quem resolveu popularizar as iniciais.

Você está assistindo ao reality? Ou preferia ver outro formato substituindo A Grande Conquista em 2025? Escreva para a coluna!

