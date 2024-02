Davi tenta conversar com Wanessa e leva bronca: 'Seu jogo é egoísta'

Wanessa chamou atenção do brother: "Não foi só o 'psiu'. Você só abaixou o facho e parou de gritar com a Yasmin quando o Rodriguinho falou com você. Ela te avisou e você ainda disse que 'fala como quiser'".

A cantora seguiu com o discurso: "Precisou que um homem falasse com você. Você fala umas coisas que não têm sentido, que não têm coerência".

Davi disse que está assumindo os seus erros e que, assim como assumiu com Yasmin, pretende melhorar. Ele ainda negou que tenha parado a conversa com a modelo somente porque foi interrompido por um homem.

O motorista comentou: "Não quero que você passe a mão na minha cabeça, mas quero ter consciência e certeza de que falei sobre isso com você e estou despreocupado. Não quero ter que passar e pensar: 'Não e resolvi com a Wanessa, ela está com dúvidas sobre mim'".

Eu super respeito seus pontos, tenho minhas ideias, respeito sua forma, mas continuo achando um jogo egoísta, comportamentos errados... Dentro do jogo é isso. Talvez a gente tenha tempo de mudar isso completamente ou não... A gente vai ter uma boa convivência e pronto. Wanessa

