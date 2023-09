* Darlan Cunha: ator que marcou gerações como Filé no filme Cidade de Deus e o Laranjinha em Cidade dos Homens. Falando na série, Cunha aceita participar de um reality após seu parceiro Acerola, o DG, integrar o elenco do BBB do ano passado.

* WL Guimarães: preciso ser transparente, esse eu tive que dar um Google. Famosos com passado misterioso são um clássico de A Fazenda. O cidadão participou do De Férias com o Ex e namorou a Ingrid Ohara, que conquistou o carinho do público após jogar esterco de cavalo na roupa de um desafeto na temporada passada do reality rural.

O elenco deste ano parece misturar perfis clássicos de A Fazenda de outrora, com atores e cantores em pontos menos concorridos da carreira, juntamente com figuras mais atuais, como tiktokers com milhões de seguidores que pouca gente conhece e gente que quase foi expulsa de formatos da MTV.

