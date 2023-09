Tiktoker Nathalia Valente é confirmada em A Fazenda 15

A tiktoker Nathalia Valente foi anunciada como integrante do elenco de A Fazenda 15, da Record. Hoje com 20 anos, ela começou a participar de concursos de beleza aos 13, onde passou por vários concursos.

Recado da peoa: "Se eu não como ovo, eu passo mal. Sou viciada em academia, já fui miss e tenho 28 títulos. Sou um pouquinho bipolar, tem dias que eu acordo querendo olhar para a cara das pessoas, tem dias que não, então vai ser um desafio muito grande participar de um reality", disse.

Quem é ela?

Nathalia tem 20 anos e mais de 17 milhões de seguidores no TikTok

Ela viralizou ao compartilhar o resultado de uma tatuagem nas costas: "Eu vou botar a referência e o que eu queria, que eu pedi para o tatuador. Ficou totalmente diferente, escura... Está totalmente errada".

Depois, foi criticada por postar um vídeo comendo gelatina de uma forma considerada sensual pelos seguidores

Nathalia também já levou os pais para um show da MC Pipokinha

Aos 13 anos, ela começou a participar de concursos de beleza dentro e fora do Brasil. Em entrevista ao podcast Exposed, ela afirma que deixou a carreira com 27 títulos de miss.

Recentemente, causou polêmica com um vlog do dia em que foi assistir ao filme da Barbie: ela chegou na metade do filme e criticou o roteiro porque não entendeu a história.