Amanda esteve hoje no Encontro com Patrícia Poeta, mais uma vez participando do quadro Bem Estar. Apresentada como Doutora Amanda, a campeã do BBB 23 falou a respeito da perda de olfato em casos de covid-19.

Bastante insegura, não conseguiu desenrolar a pauta de uma maneira orgânica ao lado da apresentadora Valéria Almeida. Acabou destoando do clima informal de bate-papo que costuma permear o programa.

Não acho que Amanda esteja errada por aproveitar a oportunidade. E também é evidente que ninguém "nasce sabendo", como ela disse ao colunista Lucas Pasin em entrevista recente, e tem plenas condições de evoluir na função.