Bial faz 'arquivo confidencial' de Tadeu Schmidt, mas frustra fãs de BBB

Pedro Bial entrevistou Tadeu Schmidt em seu programa Conversa Com Bial (Globo) ontem.

Chico Barney riu ao compartilhar suas percepções do episódio no Central Splash hoje (23). "Eu achei legal o Tadeu falando que, em 2022 e 2023, ele precisava perguntar para as pessoas o que elas estavam achando do BBB. E, este ano, finalmente as pessoas vinham dizer para ele o que elas estavam achando. Fiquei com pena do Tadeu, porque ele pegou duas buchas: a ressaca da pandemia e da Juliette. E aí, este ano foi mesmo diferente. Não está fácil nem pro Tadeu Schmidt!", disse.

Bárbara Saryne confessou que o programa não supriu suas expectativas: "Eu fiquei frustrada, porque eu esperava que nesse encontro dos dois apresentadores fosse sair história de bastidores, algo que a gente não sabe. Mas não teve nada de novo. E, por se tratar de um encontro de apresentadores do BBB, imaginei que ia aparecer pelo menos um vídeo do Tiago Leifert. E a plateia de ex-BBBs também senti que não foi aproveitada. Sei que o foco era o Tadeu e o Bial e eles estavam ali como plateia, mas poderiam ser aproveitados. Esperava muito mais".