'Efeito Davi' causa confusão até em novo reality da Record

A estreia da segunda temporada de A Grande Conquista mostrou que a imensa maioria dos 99 participantes já autorizados a entrar no jogo (um ainda precisa de autorização do departamento médico nos próximos dias) chegou com uma palavra na cabeça: comprometimento.

O mantra repetido por Davi ao longo de sua trajetória no BBB virou o mote de quem pretende aproveitar a oportunidade de brilhar em programas do gênero. Mesmo as atrações da Record, que sempre dispuseram de um elenco mais aguerrido, ainda continham um volume razoável de paz e amor. Não parece ser o caso agora nessa primeira experiência pós-Davi Brito.

O sucesso do campeão pode ser a inspiração que faltava para que todos entendam que estão na TV para nos entreter. Garantir que não só um ou outro pedaço da edição seja válido, mas que toda a mensalidade do pay-per-view valha à pena.

É um elenco esquisitíssimo e bastante promissor, com figuras difíceis de explicar. Tem um palhaço triste, uma paquita que já foi expulsa de A Fazenda, um dermatologista que era casado com a ex-filha da Gretchen, a mãe de um sujeito que foi traído por uma participante na temporada passada?

É uma lista longa que nos guiará por um caminho tortuoso. Mal posso esperar.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.