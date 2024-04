A Grande Conquista: Rachel Sheherazade estava na função errada

Rachel Sheherazade chocou o país ao aceitar participar de A Fazenda no ano passado. Era o nome mais inesperado em um elenco que tinha Márcia Fu, André Gonçalves, o ex da Jojo Todynho e outras excelsas figuras, todas muito surpreendentes.

E ficamos ainda mais espantados ao vê-la sendo expulsa após uma altercação com Jenny Miranda, na época Gontijo, mãe de Bia Miranda. Isso quando era franca favorita ao título, com um discurso dentro do jogo que comoveu milhares de fãs.

Confesso que não me divertia muito com a postura de Rachel enquanto peoa de A Fazenda. O papo moralista sempre me afugentou em todos os realities que tive a oportunidade de assistir. Mas nada contra, uma parte relevante da audiência abraça e apoia.

De qualquer forma, achei interessantíssimo quando ela saiu de cena e permitiu que o jogo permanecesse aberto, com seus aliados e até alguns adversários disputando o espaço que seria dela no topo.