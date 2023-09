Bruno Mars é um cantor e compositor responsável por mais ou menos setecentos e quarenta e nove sucessos de amplo reconhecimento mundial. Foi o que ficou evidente no repertório dos shows que apresentou no festival The Town nos últimos dois domingos em São Paulo.

Difícil passar incólume à chacoalhante sequência de hits desfilada com elegância, charme e carisma pelo performer. Além do seu vasto repertório autoral, ainda houve espaço para piscadela simpática ao público brasileiro: em um interlúdio da primeira apresentação, o tecladista da banda mandou "Evidências" —composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle eternizada nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

Como costuma acontecer quando essa canção é executada em eventos de grande alcance, o breve momento foi um dos assuntos da semana passada. Saiu completamente do controle e explodiu como um dos destaques daquela noite.