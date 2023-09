O escultor Friedrich Schierholz fez sucesso no século 19 com um busto que fez de Beethoven, que seria copiado e amplamente utilizado por toda Europa. Seu trabalho de maior repercussão até a chegada às lojas em 7 de setembro de 1988 do disco "...And Justice For All" do Metallica.

Praticamente um século separam a criação da Justiça de Frankfurt e a capa do disco. Camisetas e todo tipo de merchandising foram criados em cima do desenho dos irmãos Gorman e praticamente nada é falado do criador e da obra original que inspiraram a ilustração. A praça da Suprema Corte, onde fica a estátua, não deve receber visitas de turistas metaleiros em busca do ícone de um disco consagrado. A própria banda tocou 4 vezes na cidade desde o lançamento desse disco e, até onde eu saiba, ninguém passou ali para referenciar a musa que representa o começo da popularização da banda para um grande público. O sucesso de Schierholz com os bustos de Beethoven foram superados pela capa do Metallica, também copiada e vendida em todo o mundo. E, talvez como o busto do Beethoven, com pouca gente sabendo quem é o autor dessa obra de arte.