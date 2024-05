Maestro Renato Misiuk apresenta a terceira edição do 'Ave Maria in Concert'

Nesta terça-feira (07), o maestro Renato Misiuk se apresenta, na paróquia do Perpétuo Socorro, a terceira edição do 'Ave Maria in Concert', com canções de Ave Maria e Pai Nossos, brasileiras e internacionais como Gounod, Shubert, Fauré, Luis Chaves, Dalva de Oliveira e Beyoncé.

Renato Misiuk Imagem: Divulgação

Além de Misiuk, no altar teremos o coral e orquestra comandado pelo maestro e os convidados como a soprano brasileira Carmen Monarcha, CaJúnior, protagonista do musical O Rei Leão e o cantor Agnaldo Rayol. O espetáculo é com renda revertida para entidades como Escola Nova 4E que cuida de jovens com deficiência intelectual, Amparo Maternal de SP, Obras da NSra. das Lágrimas em Campinas.