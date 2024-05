Mesa de Pista

- A empresária da noite Lilian Gonçalves celebra em 2024 seus 60 anos de empreendedorismo no setor de bares e restaurantes. E vai fazê-lo inaugurando na rua Canuto do Val (SP), o Kara Kara Karaokê, um prédio com 13 amplas salas de karaokê. Lilia nunca brinca em serviço.

- A escola de samba Vai Vai quer homenagear o diretor José Celso Martinez em seu samba-enredo de 2025. A proposta já foi formalizada e todos torcem para que dê tudo certo.

- No primeiro dia de arrecadação de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul os Correios conseguiram mais de 200 toneladas de mantimentos. Suas unidades continuam aceitando alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal e roupas.

- A diretoria da Casa Hope convida as madrinhas e padrinhos da instituição para um almoço onde decisões serão tomadas quanto às próximas promoções para arrecadar recursos. O encontro será dia 9, quinta feira, no Hotel Tivoli Mofarrej.

- O artista plástico Roberto Camasmie, ao lado da atriz Regina Duarte (agora também dedicada às artes) expõem trabalhos alusivos ao Dia das Mães, sugerindo obras do acervo para presentear. A exposição está na galeria de Camasmie.

- Dia 22 de maio a escultora Bia Dória inaugura sua nova galeria e atelier na rua Brás Melilo. Os convites já estão sendo distribuídos.