Estilista Lívia Colucci lança nova coleção

A estilista Lívia Colucci lança na próxima quarta-feira (08), em seu atelier em São Paulo, sua nova coleção autoral "Un Jardin WH", inspirada no Jardim de Monet, Giverny, na França, numa cápsula com apenas 5 modelos que traduzem com força sua identidade na moda nacional trazendo assim as formas que foram construídas, as texturas, os recortes em seda, o movimento do tecido, dos bordados em flores esguias, da luminosidade do tecido e pedraria.

Todas as referências misturam-se à vida da estilista, que desde cedo foi inserida no mundo das artes através da sensibilidade de sua mãe, a artista plástica Olívia Martinez.