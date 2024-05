Desfile Solidário da Casa de Apoio à Criança com Câncer recebe famosos

Crianças e adolescentes assistidos da CACCT com a nadadora Gabi Regly Imagem: Wallace Barbosa/Divulgação

O evento é realizado uma vez por semestre, com o objetivo de arrecadar doações de qualquer valor para a CACCST a fim de manter o funcionamento da instituição. Também são aceitos itens como alimentos, materiais de limpeza, cestas básicas e produtos de apoio nutricional. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Instagram da casa em @caccst ou na entrada do Salão Nobre do Fluminense, no dia do evento.

Marvvila e Diogo Almeida com a presidente da CACCST Sandra Nóbrega Imagem: Wallace Barbosa/Divulgação

SOBRE A CACCST - Para quem quiser ajudar

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) nasceu em novembro de 2000 com aproximadamente 5 crianças a partir de um desejo da Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio, que durante um período de tratamento pessoal observou alguns casos de crianças carentes portadoras da Neoplasia. A imensa dificuldade das famílias em iniciar e dar continuidade ao tratamento da doença, tanto por questões relacionadas ao elevado custo dos medicamentos quanto à permanência do acompanhante e do transporte contínuo para a sua realização, foram alguns dos fatores que a comoveram e motivou Sandra a criar o projeto que vem desenvolvendo em parceria com voluntários e doadores de amor.

Endereço: Rua Santos Rodrigues, 60, Estácio, Rio de Janeiro/RJ

Telefones: (21) 2293-2210 / (21) 2502-8343