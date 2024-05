Tartuferia San Paolo promove Dia das Mães coroado pelas trufas

Premiada como Melhor Restaurante Contemporâneo de 2023, a Tartuferia San Paolo preparou dois pratos e um drink exclusivamente para o Dia das Mães. Convidando os paulistanos a celebrarem essa data tão importante em uma das três unidades presentes na capital - Oscar Freire, Pinheiros e Morumbi -, o prato principal da ocasião será a Lasagne al Tartufo, clássica lasanha italiana com ragu de carne e fonduta gratinada e finalizada com trufas negras frescas. Além dela, outra versão da receita, sem trufas, também estará disponível - Lasagne com ragu e fonduta gratinada.

Lasagne com ragu de carne e fonduta Imagem: Israel Liz/Divulgação

Com o prato principal escolhido e apreciado, vale escolher também um bom drink para brindar a data. Como sugestão do mixologista e head bartender da casa, Laércio Zulu, o Pilar, recém-criado e com uma receita excêntrica: gin, vermute Rosso, grapefruit, mel e vinho branco, harmonizando com a proposta do dia - de unicidade. "Sua essência é herbal com notas de cacau, floral e caramelo do vermute. Médio corpo e leve adstringência que fica a cargo do vinho", diz Zulu.