Orquestra Ouro Preto destina renda de concerto no Dia das Mães para o RS

Em solidariedade às vítimas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, a Orquestra Ouro Preto irá destinar a renda arrecadada com o concerto em homenagem a Duke Ellington, que será apresentado no Dia das Mães, 12 de maio, às 11h, no Sesc Palladium, para ações solidárias na região afetada.

A formação mineira convoca ainda o público a doar água mineral e alimentos não-perecíveis, que serão recolhidos no local e encaminhados para as áreas atingidas. Como agradecimento, cada doador ganhará um álbum que integra a discografia da Orquestra. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.