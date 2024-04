Exposição inédita sobre Salvador Dalí chega a São Paulo

Chega a São Paulo "Desafio Salvador Dalí", dedicada à vida e obra do renomado pintor e multiartista espanhol. Sediada no prestigiado Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a exposição abrirá suas portas ao público em 1º de maio de 2024. Com mais de 100 conteúdos expositivos inéditos no país, trazidos diretamente da Espanha sob supervisão da Fundação Gala-Salvador Dalí, esta mostra é uma oportunidade imperdível para os brasileiros explorarem o universo surrealista do artista. A vida e a obra do artista são apresentadas em linguagem contemporânea e acessível. Os ingressos incluem um áudio-relato, em formato de podcast, ativado pelo celular com um código QR no dia da visita, que convida a transitar pelo universo daliniano. Interessados que se inscreverem na lista de espera (https://feverup.com/m/163336) terão acesso à venda antecipada para a exposição.

Desafio Salvador Dalí Imagem: Divulgação

Os objetos, conteúdos e interatividades da exposição estarão distribuídos em seis áreas expositivas: Descobrindo Dalí, que contém a evolução de sua trajetória pessoal e produção como pintor; Dalí Poliédrico, com ilustrações de Dalí para clássicos da literatura e suas cenografias originais desenvolvidas para teatro e cinema; O Ateliê Daliniano, recriado em um espaço que reproduz o existente na Casa-Museu Salvador Dalí emPort Lligat, litoral da Catalunha; Surrealismo, onde os visitantes percorrerão um túnel em que participarão de uma inserção sensorial nos quadros mais representativos da obra de Dalí; Imagens de Dupla Interpretação e Estereoscopia, com cenografia avançada, recursos de iluminação especial e óculos 3D em parte do percurso e A Inspiração de Salvador Dalí, que encerra a visita com um conteúdo audiovisual de oito minutos de duração, totalmente desenvolvido em realidade virtual.