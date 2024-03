Conheça a Luxury Home Diamante, projeto carro chefe da Mapa Group

O hall de entrada possui pé direito duplo e escada escultural, enquanto a sala de jantar foi projetada com mesa de 5 metros em onix iluminado e lustres de cristal pretos estilo baccarat. O living conta com uma grandiosa lareira a gás de 5 metros, toda revestida em Armani Gris e piano Yamaha. A adega climatizada, toda em vidro e com capacidade para mais de 1.000 garrafas, chama a atenção no ambiente.

Luxury Home Diamante Imagem: Divulgação

Luxury Home Diamante Imagem: Divulgação

A mansão possui uma garagem panorâmica com espaço coberto para 18 carros. O ambiente externo é composto pela área de lareira com jardim vertical natural, piscina com borda infinita, toda revestida em mármore navona. O piso inferior, além da garagem, também conta com um SPA com piscina aquecida, sala de massagem e sauna.

Luxury Home Diamante Imagem: Divulgação