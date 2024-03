Bar em São Paulo homenageia o legado de Lygia Clark

Para a nova carta intitulada como Geometria Sagrada, a chefe de bar em conjunto com a equipe do Bar dos Arcos, traz cerca de 12 coquetéis autorais inspirados nas obras de Clark, além de drinques clássicos e não alcoólicos. Entre eles está o drinque que leva o nome da carta 'Geometria Sagrada', feito com gin, redução de jabuticaba, xarope de açúcar, suco de limão e aquafaba (R$37). A bebida é inspirada na obra de 1955, Geometria Amorosa, que questionava o espaço existencial.

Imagem: Tati Frison/Divulgação

Outros drinques que fazem parte da carta são: Os Bichos Não Tem Avesso, produzido com Don Julio blanco, Jerez fino, vermute seco, água de tomate com tucupi preto e vinagre de arroz (R$69), inspirado no organismo vivo e na interação existencial, de 1960; e o O Dentro é o Fora, que leva Singleton 12 anos, Cynar e soda de chá preto (R$47). A obra é de 1963 em que Clark pensava como a última de suas "criaturas", em que ela transforma a percepção de si mesma.

SERVIÇO

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo - SP

Horário de Funcionamento: Ter e Quar das 18h às 1h / Quin e Sex das 18h às 02h/ Sáb das 18h às 03h.