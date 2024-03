Amaury Jr.

Multi Share Week 2024, que acontece em Itajaí (SC), será o primeiro evento sobre multipropriedade e Time Share do Brasil e promete reunir grandes representantes deste segmento, além de palestrantes renomados no país, como Cintia Chagas, Caio Coppolla, Dra. Ana Beatriz Barbosa e os gêmeos Flávio e Gustavo. O mercado de multipropriedade e Time Share tem foco nos bens de alto valor agregado, com baixa frequência de uso. Essa modalidade é conhecida popularmente por "compra inteligente" e garante ao seu investidor o máximo de economia e potencializa o seu dinheiro no ato da compra, garantindo uma eficiência em sua gestão.

Cintia Chagas, Caio Coppolla, Dra. Ana Beatriz Barbosa e os gêmeos Flávio e Gustavo Imagem: Divulgação

Entre os dias 27 a 31 de março, a Marina Itajaí será palco para o evento que irá apresentar o conceito, um tanto quanto inovador no Brasil, que ganha cada vez mais adeptos e demonstra um crescimento expressivo no país. A Multi Share Week oferecerá aos participantes a chance de interagirem e estabelecerem contatos valiosos. A troca de experiências e o estabelecimento de parcerias estratégicas serão incentivados durante todo o evento. Haverá ainda uma área dedicada para empresas e marcas do segmento de multipropriedade e Time Share apresentarem suas soluções, produtos e serviços aos participantes, fomentando o crescimento e fortalecimento do mercado.