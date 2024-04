Gracyanne rebate críticas sobre pole dance: 'Nunca vou lamentar'

Gracyanne ainda confessou que agradece todo dia a oportunidade de melhorar. "Todos os dias eu agradeço pela oportunidade de mais uma dia, de poder melhorar as coisas que eu fiz de errado, de poder ter saúde de poder correr atrás, de ter a minha família, de pessoas que eu amo perto"

Ela também revelou que não vai mais falar sobre o fim do casamento com Belo. "Vocês não vão me ver voltar nesse assunto, só esclareci aquele dia para vocês, mas vocês não querem me ver lamentando."