Amaury Jr.

Com o mote "Além da sua fantasia", o Camarote Bar Brahma (CBB) promete agitar o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, nos dias 09, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2024. Para a festa, que propõe uma infinidade de emoções e experiências, o maior camarote carnavalesco da capital paulista, recebe, pelo segundo ano consecutivo, a rainha da folia, Ivete Sangalo, que vai comemorar 30 anos de carreira, com a turnê "Ivete 3.0", a partir de dezembro de 2023. A cantora, que marcou presença no palco do espaço paulistano com hits como "Cria da Ivete" em 2023, agita a 23ª edição da festa com seus principais sucessos, no dia 17 de fevereiro, para agitar e animar os foliões na última noite do evento, marcada pelo Desfile das Campeãs.

Ivete Sangalo Imagem: Reprodução

"Eu não vejo a hora de voltar pro Camarote Bar Brahma! Vai ser o segundo ano consecutivo que vou fazer um show no carnaval paulista e com um gosto ainda mais especial. 2024 é o ano que eu celebro 30 anos de carreira e nada melhor que comemorar isso com muita alegria, do jeito que eu mais gosto, perto dos meus zamuris, celebra Ivete Sangalo, que traz um show inédito com grandes solos de percussão, animações visuais e experiências sensoriais, em uma apresentação repleta de sincronismo com todos os elementos da festa brasileira.

"É o segundo ano que temos Ivete Sangalo como atração principal no desfile das campeãs para fechar o carnaval com chave de ouro. E é uma loucura fazer a lista deste dia, porque temos pouquíssimas vagas e todos querem curtir a Ivete e o desfile das campeãs. O Carnaval de SP tem crescido a cada ano e o camarote está cada vez proporcionando as melhores experiências. Tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível. O ano passado Ivete deixou todo mundo querendo mais com sua alegria e energia, um show de tirar o fôlego". Tábata Boccatto, RP Camarote Bar Brahma

Além dos quatro dias de folia, o Camarote Bar Brahma trouxe diversas outras experiências exclusivas para os foliões se aquecerem para a maior festa brasileira. Dentre as atrações, estão: os Esquentas Bar Brahma, festas que preparam o público para o Carnaval com show de grandes músicos no bar localizado no centro da cidade; o Bloco Unidos do Bar Brahma, que com um trio elétrico, leva ainda mais alegria às ruas da cidade de São Paulo; e muito mais. Além da Ivete, a festa vai contar com outros grandes nomes da música brasileira para embalar a comemoração, como Zeca Pagodinho e Xande de Pilares, no dia 09/02, o grupo Só Pra Contrariar e o cantor Silva, em 10/02, além da rainha do carnaval e do Olodum, em 17/02, que encerram o evento. Os ingressos para o CBB já estão à venda pelo site da Total Acesso.