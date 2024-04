Grávida, Iza ganha presentes do namorado Yuri Lima: 'Amo tanto que dói'

Iza aproveitou para se declarar de volta com sua música "Uma Vida é Pouco Pra Te Amar", do álbum Afrodhit. "Eu te amo tanto que dói", disse.

Os dois estão juntos desde janeiro de 2023. Yuri é atleta do time Mirassol. No ano passado, a cantora contou que mora no Rio de Janeiro, enquanto ele vive no interior de São Paulo.