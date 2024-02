Amaury Jr.

Com o intuito de manter a memória de Glória Maria viva para as próximas gerações, a Editora Mostarda convidou o jornalista Duílio Fabbri Júnior e a ilustradora Manoela Costa para escrever e ilustrar, respectivamente, a biografia infantojuvenil de Glória Maria, que será lançada na segunda quinzena de fevereiro. Com linguagem direta, a obra apresenta ao leitor uma linha do tempo da vida e da carreira da jornalista.

Imagem: Divulgação

"Glória Maria - Glória Maria Matta da Silva" contará com uma seção à parte que destaca um filme do qual a jornalista fez parte, menções a entrevistas marcantes feitas pela profissional, detalhes da sua vida pessoal e muito mais. O livro estará à venda a partir de 15 de fevereiro.